टोंक निकाय चुनाव रिजल्ट: सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस का कब्जा बरकरार, जानिए देवली और निवाई में क्यों अटका पेंच?

देवली में भाजपा बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर रह गई। 35 वार्डों वाले निकाय में भाजपा ने 17, कांग्रेस ने 8 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। बोर्ड बनाने के लिए 18 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में भाजपा को बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा। परिणाम आते ही निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा के सामने अब इन पार्षदों को अपने पक्ष में करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस भी इस सियासी समीकरण में संभावनाएं तलाश सकती है।