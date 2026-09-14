Udaipur Nagar Nigam Result Live: उदयपुर में मतगणना जारी, देखें कौन जीता-कौन हारा

Udaipur nagar nigam result (Patrika Photo)
Udaipur Nagar Nigam Result: उदयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना सूरजपोल स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय (RCA) में सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। 80 वार्डों के 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। शुरुआती दौर में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। निगम के सभी 80 वार्डों की मतों की गिनती के लिए 5 अलग-अलग गणना कक्ष बनाए गए हैं, जहां अधिकतम 8 टेबल पर तेजी से गिनती चल रही है।
चुनाव के शुरुआती रुझानों और परिणामों में बड़े उलटफेर और कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महापौर पद के लिए भाजपा के सबसे प्रबल दावेदार प्रमोद सामर ने वार्ड नंबर 51 से शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को शिकस्त दी। वहीं दूसरी ओर, वार्ड 17 से कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर की पत्नी पूनम कंवर (डॉ. पूनम राठौड़) ने जीत का परचम लहराया है।
अब तक घोषित प्रमुख परिणामों में भाजपा के जतिन श्रीमाली (वार्ड 33) और दीपक नागदा (वार्ड 49) विजयी रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संजय शर्मा (वार्ड 1), हर्षवर्धन सिंह केलावत (वार्ड 2) और किशन गमेती (वार्ड 65) ने अपने-अपने वार्डों में जीत दर्ज की है। मतगणना स्थल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और अंतिम नतीजों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।
|वार्ड नंबर
|जीतने वाला उम्मीदवार
|पार्टी
|1
|2
|3
|अरुण टांक
|4
|स्नेहलता टांक
|कांग्रेस
|5
|आकाश वागरेचा
|भाजपा
|6
|अजीत चौधरी
|कांग्रेस
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|कुलदीप मेहता
|बीजेपी
|19
|कुंदन चौहान
|भाजपा
|20
|साजिद खान
|कांग्रेस
|21
|राहुल माली
|कांग्रेस
|22
|हिदायतुल्ला
|कांग्रेस
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|32
|33
|34
|अलका गुर्जर
|भाजपा
|35
|मीनल कंठालिया
|बीजेपी
|36
|डिम्पल कुंवर
|भाजपा
|37
|लक्ष्मी नारायण मेघवाल
|कांग्रेस
|38
|39
|40
|41
|42
|43
|44
|45
|46
|47
|48
|49
|50
|किरण कुमार जैन
|बीजेपी
|51
|प्रमोद सामर
|भाजपा
|52
|तारा सुहालका
|बीजेपी
|53
|यशवंत आंचलिया
|भाजपा
|54
|राजेंद्र खगरेजा
|भाजपा
|55
|विशाखा खवास
|भाजपा
|56
|57
|58
|59
|60
|61
|62
|63
|64
|65
|66
|उमेश मनवानी
|बीजेपी
|67
|68
|वंदना प्रजापत
|भाजपा
|69
|70
|71
|योगेश कुमावत
|भाजपा
|72
|73
|74
|75
|76
|77
|78
|79
|80
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