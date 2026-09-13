उदयपुर : प्रताप गौरव केन्द्र में 16 से दिवेर विजय महोत्सव, नुक्कड़ नाटकों से गूंजेगी शौर्यगाथा

उदयपुर. प्रताप गौरव केन्द्र राष्ट्रीय तीर्थ में 16 से 26 सितंबर तक दिवेर विजय महोत्सव का आयोजन होगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि मुगल आक्रांताओं पर महाराणा प्रताप की निर्णायक जीत की स्मृति यह महोत्सव हो रहा है। उद्घाटन 16 सितंबर को संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम और जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे। इस वर्ष विशेष रूप से तैयार नुक्कड़ नाटक का 40 जगह मंचन होगा। प्रताप गौरव केन्द्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन होगा।