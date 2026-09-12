उदयपुर : ‘बगावत धुली और जमीनी तैयारी रही तो बढ़ा मतदान प्रतिशत’

नगर निगम चुनाव में बढ़े मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक समीकरणों के नए संकेत दिए हैं। विश्लेषण के अनुसार भाजपा 43 वार्डों में मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस 11 वार्डों में आगे बताई जा रही है। 24 वार्डों में कड़ा मुकाबला है। भाजपा की जमीनी तैयारी, संगठन और संभावित बगावत खत्म होने को बढ़े मतदान से जोड़ा गया है। कांग्रेस ने नए चेहरों को मैदान में उतारकर भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने का प्रयास किया है।

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