उदयपुर : ट्रांसफार्मर पर चिपकी गिलहरी, धमाकों से स्कूल में अफरा-तफरी

उदयपुर. आरकेपुरम में गुरुवार सुबह 9.30 बजे द स्कॉलर्स एरिना स्कूल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर गिलहरी चिपकने से हाई वोल्टेज प्रवाहित हो गया। इससे स्कूल सहित आसपास के मकानों में बिजली के उपकरण तेज धमाकों के साथ फुंक गए। अचानक हुए धमाकों से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे और स्टाफ घबराकर स्कूल ग्राउंड में एकत्र हो गए। भागदौड़ के दौरान कुछ बच्चे गिरकर चोटिल हो गए। घटना के बाद विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और लाइन को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति बहाल की। अचानक हाई वोल्टेज आने से स्कूल में संचालित बिजली उपकरणों में एक के बाद एक धमाके होने लगे। इससे बच्चे और स्टाफ घबरा गए। स्कूल में मौजूद लोग तत्काल ग्राउंड में पहुंच गए। कुछ अभिभावकों ने बताया कि अफरा-तफरी में भागते समय उनके बच्चे गिर गए, जिससे उन्हें हल्की चोटें आईं।