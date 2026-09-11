Udaipur : अनूठी मिसाल, मौत के बाद भी बना रहा पति-पत्नी का साथ, चंद्रा खमेसरा ने चिकित्सा शिक्षा के लिए की देहदान

Udaipur : उदयपुर से एक अनूठी मिसाल सामने आई। जीवन ही नहीं, मौत के बाद भी बना रहा पति-पत्नी का साथ। सी/4 पेबल हाइट्स न्यू नवरत्न, भुवाणा निवासी चंद्रा खमेसरा (84 वर्ष) ने पति राजेंद्र सिंह खमेसरा के पदचिह्नों पर चलते हुए मृत्यु के बाद अपना शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 2019 में उनके पति राजेंद्र सिंह का भी देहदान किया गया था। अब पत्नी के देहदान के साथ इस परिवार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए एक और मिसाल कायम की है।