उदयपुर : स्क्रॉल करते रहो… देखते रहो… अब सोशल मीडिया के इसी डिजाइन पर अदालत में चुनौती

याचिका का अहम पहलू है कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री की वैधता के बजाय उस तकनीकी व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है, जिसके जरिये उपयोगकर्ता का ध्यान लगातार प्लेटफॉर्म पर बनाए रखा जाता है। याचिका में विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और विकास पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक इस विषय पर कानून नहीं बनता, तब तक अदालत उचित दिशा-निर्देश जारी करे।