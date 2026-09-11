11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

Udaipur : ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान पर विधायक ताराचंद जैन को घेरा, कहा- वीजा कहां है? जानें पूरा मामला

Udaipur : उदयपुर नगर निकाय चुनाव के मतदान के बीच शुक्रवार को वार्ड-73 का आयड़ क्षेत्र सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया। शहर विधायक ताराचंद जैन के एक पुराने बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी के पिता और कांग्रेस नेता के.के. शर्मा के विरोध का सामना करना पड़ा। जानें क्या बात हुई।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2026

udaipur mla tarachand jain statement Mini Pakistan congress surrounded

Udaipur : शहर विधायक ताराचंद जैन, विधायक का विरोध करते कांग्रेसी। फोटो पत्रिका

Udaipur : उदयपुर नगर निकाय चुनाव के मतदान के बीच शुक्रवार को वार्ड-73 का आयड़ क्षेत्र उस समय सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया, जब शहर विधायक ताराचंद जैन को उनके कुछ दिन पुराने ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पिता और कांग्रेस नेता के.के. शर्मा के विरोध का सामना करना पड़ा। आयड़ स्थित सनबीम स्कूल के मतदान केंद्र पर विधायक जैसे ही पहुंचे के.के. शर्मा व समर्थकों ने उन्हें रोकते हुए तीखे अंदाज में सवाल किया- आयड़ मिनी पाकिस्तान है, आप यहां क्या लेने आए हैं? आए हैं तो वीजा कहां है?

दरअसल, शहर विधायक ताराचंद जैन मतदान के दिन अलग-अलग बूथ पर भाजपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से मिलने पहुंचे थे। आयड़ सनबीम स्कूल स्थित बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी और वे नीचे उतरने वाले ही थे कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. हितांशी शर्मा के पिता कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने विधायक को उनके पूर्व के बयान की याद दिलाते हुए विरोध जताया।

फिर आज यहां क्यों आए?

के.के. शर्मा ने विधायक से कहा कि जब वे आयड़ को ‘मिनी पाकिस्तान’ बता चुके हैं तो फिर आज यहां क्यों आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए विधायक से वीजा तक पूछ लिया। इस दौरान वहां मौजूद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी गहमा-गहमी का माहौल बन गया। विधायक गाड़ी से बाहर आए और बातचीत के दौरान माहौल को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि, कुछ देर तक दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी बहस होती रही। स्थिति भांप विधायक वहां से रवाना हो गए।

बयान आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में

कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आयड़ और खांजीपीर को ‘मिनी पाकिस्तान’ कहा था। विधायक ताराचंद जैन ने कहा था कि इन क्षेत्रों में पहले आपराधिक गतिविधियां काफी थीं। इसी के कारण आयड़ की पुलिस चौकी को थाने में बदला गया और खांजीपीर में उपाधीक्षक कार्यालय खुलवाया गया।

बयान सामने आने के बाद विवाद बढ़ा तो विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि उन्होंने यह बात क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में कही थी। शहर विधायक ताराचंद जैन ने यह भी कहा था कि मुस्लिम समाज में अच्छे लोग उनके लिए सिर का ताज हैं।

Sachin Pilot : ‘निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी बढ़त’, सचिन पायलट बोले- परिणाम होगा भाजपा सरकार के काम का आईना

ये भी पढ़ें
sachin pilot claim congress get an edge in rajasthan nikay chunav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 10:06 pm

Published on:

11 Sept 2026 10:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur : ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान पर विधायक ताराचंद जैन को घेरा, कहा- वीजा कहां है? जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर : ट्रांसफार्मर पर चिपकी गिलहरी, धमाकों से स्कूल में अफरा-तफरी

transfarmer
उदयपुर

उदयपुर : स्क्रॉल करते रहो… देखते रहो… अब सोशल मीडिया के इसी डिजाइन पर अदालत में चुनौती

court news
उदयपुर

Udaipur : अनूठी मिसाल, मौत के बाद भी बना रहा पति-पत्नी का साथ, चंद्रा खमेसरा ने चिकित्सा शिक्षा के लिए की देहदान

Udaipur unique example Wife Chandra Khamesara donated her body
उदयपुर

राजस्थान पुलिस ने 1500 किमी पीछा कर आरोपी को यूपी से दबोचा, साथी की हत्या कर हुआ था फरार

Udaipur Police
उदयपुर

Rajasthan: दुकान में जोरदार विस्फोट, शटर उड़ा, फ्रिज बाहर आया; धमाके की आवाज से सहम गए ग्रामीण

Udaipur shop blast
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.