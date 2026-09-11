Udaipur : ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान पर विधायक ताराचंद जैन को घेरा, कहा- वीजा कहां है? जानें पूरा मामला

Udaipur : उदयपुर नगर निकाय चुनाव के मतदान के बीच शुक्रवार को वार्ड-73 का आयड़ क्षेत्र उस समय सियासी गर्माहट का केंद्र बन गया, जब शहर विधायक ताराचंद जैन को उनके कुछ दिन पुराने ‘मिनी पाकिस्तान’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पिता और कांग्रेस नेता के.के. शर्मा के विरोध का सामना करना पड़ा। आयड़ स्थित सनबीम स्कूल के मतदान केंद्र पर विधायक जैसे ही पहुंचे के.के. शर्मा व समर्थकों ने उन्हें रोकते हुए तीखे अंदाज में सवाल किया- आयड़ मिनी पाकिस्तान है, आप यहां क्या लेने आए हैं? आए हैं तो वीजा कहां है?