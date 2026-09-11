Sachin Pilot : ‘निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी बढ़त’, सचिन पायलट बोले- परिणाम होगा भाजपा सरकार के काम का आईना

सचिन पायलट ने शुक्रवार को मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार के पौने तीन साल में जो काम किए या नहीं किए गए हैं उसे प्रदर्शित करेगा। सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र का यह बड़ा पर्व है। हमारी व्यवस्था में चुनाव प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम है। उसी क्रम में बहुत लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में निकाय के चुनाव हो रहे हैं। नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर निगम और आज जयपुर में सब लोग मतदान कर रहे हैं।