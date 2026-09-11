Weather Update : राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय, 12 से 16 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

उपरोक्त मौसमीय तंत्र के मद्देनजर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के लिए निम्रलिखित विशेष कृषि मौसम सलाह दी जाती है।

1- कृषि उपज मंडियों में खुले आसमान में रखे अनाज व जिंसों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके।

2- खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें तथा भीगने से बचाव के उपाय करें।

3- फसलों में कीटनाशक व अन्य रसायन का छिड़काव आगामी दिनों में बारिश की संभावना को ध्यान में रखकर ही करें।