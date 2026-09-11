Tonk News: प्यास बुझाने कुएं पर पहुंचा किसान, पैर फिसला, डूबने से हुई मौत

टोंक। टोडारायसिंह क्षेत्र में खेत पर फसल काटने गए एक किसान की कुएं में डूबने से मौत हो गई। प्यास बुझाने के लिए कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसलने से किसान अचानक कुएं में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद किसान को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।