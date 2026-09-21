Tonk Nikay Result: उनियारा नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी, नरेश गुर्जर के सिर सजा अध्यक्ष का ताज

Tonk: उनियारा नगर पालिका अध्यक्ष नरेश गुर्जर (फोटो-पत्रिका)
टोंक। राजस्थान के टोंक जिले से निकाय चुनाव का ताजा परिणाम सामने आया है। उनियारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश गुर्जर ने जीत दर्ज की है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 को हुए मतदान में नरेश गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी अभय सिंह शक्तावत को चार मतों से पराजित कर अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर ली।
चुनाव में कांग्रेस के नरेश गुर्जर को कुल 12 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के अभय सिंह शक्तावत के पक्ष में 8 पार्षदों ने मतदान किया। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने जश्न मनाकर अपनी जीत का उत्साह मनाया।
उनियारा नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के 11 और भाजपा के 5 पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा चार निर्दलीय पार्षद भी चुनाव जीतकर आए थे।
अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले भाजपा के पास पांच पार्षदों के साथ निर्दलीय पार्षद उर्मिला पांचाल और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभय सिंह शक्तावत का समर्थन माना जा रहा था। इस तरह भाजपा के पक्ष में सात मतों का समीकरण स्पष्ट था।
वहीं, कांग्रेस के पास 11 पार्षदों का समर्थन था। चुनाव में नरेश गुर्जर को 12 मत मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें कांग्रेस के पार्षदों के अलावा कम से कम एक अतिरिक्त मत का भी समर्थन प्राप्त हुआ।
अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने नरेश गुर्जर और भाजपा ने अभय सिंह शक्तावत को मैदान में उतारा था। दोनों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मतदान के बाद मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए।
नरेश गुर्जर की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताई। समर्थकों ने जश्न मनाते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी। इस परिणाम के साथ उनियारा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब सभी की नजरें उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर हैं, जिसके लिए मंगलवार को मतदान प्रस्तावित है।
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