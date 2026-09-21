Tonk Nikay Result: उनियारा नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी, नरेश गुर्जर के सिर सजा अध्यक्ष का ताज

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले से निकाय चुनाव का ताजा परिणाम सामने आया है। उनियारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश गुर्जर ने जीत दर्ज की है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 को हुए मतदान में नरेश गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी अभय सिंह शक्तावत को चार मतों से पराजित कर अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर ली।