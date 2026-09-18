राजस्थान की महिला पार्षद अर्चना बड़गूजर का ये वीडियो हो रहा वायरल, डोटासरा-जूली ने भी शेयर किया, जानिए वजह   

राजस्थान के टोंक जिले की नवगठित दूनी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अचानक बड़ा भूचाल आ गया है। दूनी से भाजपा की बागी प्रत्याशी और महिला पार्षद अर्चना बड़गूजर का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 21 सितंबर को होने वाले मतदान प्रक्रिया से रोके जाने पर बेहद गंभीर कदम उठाने की खुली चेतावनी देती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हुए राज्य की भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।