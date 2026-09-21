राजसमंद नगर परिषद में भाजपा का दबदबा, अनिता पालीवाल के सिर सजा सभापति का ताज, नाथद्वारा में परेश सोनी जीते

राजसमंद। राजसमंद नगर परिषद में सभापति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की है। भाजपा की अनिता पालीवाल नगर परिषद की नई सभापति चुनी गई हैं। सोमवार, 21 सितंबर 2026 को हुए चुनाव में अनिता पालीवाल को भाजपा के 27 पार्षदों के अलावा तीन निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन मिला। इस तरह उनके पक्ष में कुल 30 मत पड़े।