Rajsamand: केलवा ब्रिज में आई दरार, नीचे गिर रहा मलबा, बड़े हादसे का खतरा

राजसमंद। जिले के केलवा क्षेत्र में स्थित ब्रिज की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ब्रिज के ऊपर एक बार फिर दरारें दिखाई देने लगी हैं। वहीं, तेज रफ्तार से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण दरारों और क्षतिग्रस्त हिस्सों से कंकड़-पत्थर के साथ मिट्टी और मलबा नीचे गिर रहा है। इससे ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।