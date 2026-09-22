Jhunjhunu: अध्यक्ष की कुर्सी BJP के पास, उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय महेश का कब्जा, जानें बुहाना में कैसे पलटी बाजी

इसके बाद लॉटरी से निर्णय कराने की नौबत आ गई। कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए पार्षद सुनील कुमार मतदान के दौरान भाजपा खेमे के साथ नजर आए। नगर पालिका के पहले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से बुहाना की राजनीति में हलचल मची हुई थी। पार्षदों को साधने, समर्थन जुटाने और अपने खेमे को मजबूत करने के लिए दोनों दलों के नेताओं ने रणनीति बनाई। चुनावी गणित में भाजपा के नौ और कांग्रेस के आठ पार्षद होने के बावजूद तीन निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक मानी जा रही थी।