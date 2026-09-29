झुंझुनू: इलाज के लिए भेजा था नशा मुक्ति केंद्र, 23 दिन बाद मिली मौत की खबर; परिजनों ने निष्पक्ष जांच की रखी मांग

मृतक के भाई रविवर्त सांई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 27 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे परिवार को रोहित की हालत गंभीर होने की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलने के बाद परिजन मण्ड्रेला पहुंचे। वहां उन्हें रोहित की मौत की जानकारी मिली और उन्होंने शव की पहचान की। इसके बाद भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना है कि परिवार को रोहित की मौत की वास्तविक वजह की जानकारी नहीं है, इसलिए मामले में चिकित्सकीय जांच के जरिए स्थिति साफ करने की जरूरत है।