राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर ब्रेक तो छात्र नेताओं ने बदली सियासत की राह, कोई बना पार्षद तो कोई अब लड़ेगा पंचायत चुनाव

विजय पाल कुड़ीः राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआइ प्रभा रहे, सीकर जिला परिषद से प्रयास

धर्मवीर लांबाः एनएसयूआइ के राष्ट्रीय सचिव रहे, झुंझुनूं पंचायत समिति से कोशिश जारी।

महेश सामोताः राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, सीकर जिला परिषद से प्रयास।

रामस्वरूप ओलाः पूर्व शोध छात्रसंघ अध्यक्ष, जयपुर जिला परिषद।

राजेन्द्र चौधरीः एनएसयूआइ जिला अध्यक्ष रहे, दूदू से प्रयास कर रहे।

चेतन यादवः राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, जयपुर जिला परिषद से प्रयास।