Rozgar Mela : गांधी जयंती पर राजस्थान में आयोजित होंगे रोजगार मेले, 1100 वेटरनरी डॉक्टर्स को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

पशुपालन निदेशक डॉ सुरेश चंद मीना ने बताया कि एक साथ बड़ी संख्या में वेटरनरी डॉक्टर्स की नियुक्ति से प्रदेश की पशु चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे पशुपालकों को समय पर उपचार, रोगों की रोकथाम, टीकाकरण एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों का सीधा लाभ प्रदेश के पशुपालकों और पशुधन को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ-साथ पशुपालकों की आजीविका को भी संबल मिलेगा।