Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 2-15 अक्टूबर तक का IMD का पूर्वानुमान जारी, जानें?

Weather Update : राजस्थान में मानसून लगभग खात्मे पर है। वर्तमान में राजस्थान में मानसून विदाई रेखा धौलपुर, उदयपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6-7 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पहले और दूसरे सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 15 अक्टूबर तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है।