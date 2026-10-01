जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाने का एएसआई 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार, गुरुवार को आरोपी महेश चन्द मीणा ने परिवादी और सहपरिवादी से प्रकरण में राजीनामे से संबंधित दस्तावेज लिए। इसके बाद सहपरिवादी से पूछताछ करने के बाद आरोपी ने परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की और अपनी पहनी हुई जींस की जेब में रख ली। इसी दौरान एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में रिश्वत की रकम उसकी पहनी हुई पैंट की जेब से बरामद कर ली गई।