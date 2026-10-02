राजस्थान पुलिस की सख्त चेतावनी, युवा हो जाएं सावधान! पैसे के लालच में बैंक अकाउंट किराए पर देना पड़ सकता है भारी

साइबर फ्रॉडर्स सोशल मीडिया पर आकर्षक ऑफर देकर युवाओं को फंसाते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ अकाउंट किराए पर दो, कुछ हजार रुपए कमीशन हर ट्रांजेक्शन पर मिल जाएगा। कई बार छात्र या बेरोजगार युवा आसानी से तैयार हो जाते हैं। फिर इन अकाउंट्स में ठगी की रकम आती है, निकाल ली जाती है या आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। पुलिस के अनुसार, ऐसे अकाउंट्स को “म्यूल अकाउंट” कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल अवैध धन घुमाने के लिए होता है।