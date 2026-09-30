साइबर ठगी से बचना है तो, हर SMS को पढ़ने से पहले उसके Sender ID पर ध्यान दें

साइबर ठगों से बचने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने हाल ही में एक आसान और प्रभावी तरीका बताया है- हर SMS पढ़ने से पहले उसके SenderID पर ध्यान दें। SenderID सिर्फ एक नाम नहीं होता। इसमें तीन हिस्से होते हैं- Prefix, Middle और Suffix। इनसे SMS कहां से आया, किसने भेजा और कैसी कैटेगरी का है, यह सब पता चल जाता है।