अनुप्रति कोचिंग योजना 2026: 30 हजार युवाओं को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, जानें कब तक भरना है फॉर्म

जयपुर। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं तथा सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत इस वर्ष 30 हजार अभ्यर्थियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

विभाग के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आठ सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और सात अक्टूबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार के एकीकृत ऑनलाइन सेवा मंच पर जाकर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी कर आवेदन जमा करना होगा।