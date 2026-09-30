Rajasthan News: गुजरात से राजस्थान आ रही लग्जरी बस का भीषण एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

गुजरात के अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार, 30 सितंबर 2026 की तड़के एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सूरत से यात्रियों को लेकर राजस्थान की ओर आ रही एक निजी लग्जरी बस की एक ट्रक के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस भयानक दुर्घटना में 5 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद से यात्रियों के परिजनों में कोहराम मच गया है।