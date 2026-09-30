Rajasthan News: गुजरात से राजस्थान आ रही लग्जरी बस का भीषण एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत

Gujarat Expressway Bus Truck Accident PIC
गुजरात के अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार, 30 सितंबर 2026 की तड़के एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सूरत से यात्रियों को लेकर राजस्थान की ओर आ रही एक निजी लग्जरी बस की एक ट्रक के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस भयानक दुर्घटना में 5 से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद से यात्रियों के परिजनों में कोहराम मच गया है।
प्राप्त प्रामाणिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा आज सुबह करीब 4 बजे आणंद और नडियाद के बीच अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर घटित हुआ। बस 'साईं दर्शन ट्रेवल्स' की थी, जो सूरत से चलकर राजस्थान की तरफ बढ़ रही थी। एक्सप्रेसवे की ओवरटेकिंग लेन पर आगे चल रहे या खड़े ट्रक से बस की टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला और एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्री बस के भीतर ही फंस गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और आणंद ग्रामीण पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए पुलिस ने स्थानीय प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए नडियाद सिविल अस्पताल और आणंद के नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 4 से 6 लोगों का इलाज जारी है। वहीं, दुर्घटना के कारण सुबह के वक्त एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस और पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सुचारू कराया।
हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनास्थल और अस्पतालों दोनों जगहों पर मोर्चा संभाल लिया है। बस में सवार मृतकों और घायलों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है तथा उनके स्वजनों से संपर्क करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर होने वाली तेज रफ्तार और नाइट ट्रैवलिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग