Rajasthan News: राजस्थान के कई LPG उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, बंद हो जाएगी सब्सिडी! जानें काम की खबर

राजस्थान के लगभग 1.85 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। घरेलू गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करने की अंतिम तारीख आज यानी 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)- ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी सब्सिडी वाली रिफिल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यदि आज के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उपभोक्ताओं को नियंत्रित खुदरा मूल्य या बाजार मूल्य पर बिना सब्सिडी के सिलेंडर लेने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।