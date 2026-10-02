Rajasthan Congress : अब गोविंद सिंह डोटासरा ने तोड़ी चुप्पी, विश्वेन्द्र सिंह के इस्तीफे के संकेत और आरोपों का दिया ‘जवाब’

राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयानों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के पास विश्वेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक या लिखित बात नहीं पहुंची है, और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर कोई भी अंतिम निष्कर्ष या परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता है। डोटासरा ने कहा कि विश्वेंद्र सिंह पार्टी के एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की है, और यदि उनकी कोई वास्तविक शिकायत या भावनाएं हैं, तो पार्टी स्तर पर बैठकर उनसे बातचीत की जाएगी।