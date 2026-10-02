Rajasthan Politics: क्या एक मंच पर आएंगे रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल? अचानक क्यों हो रही ऐसी चर्चा?

राजस्थान की सियासत इन दिनों एक बार फिर अपनी अनोखी और दिलचस्प चालों के चलते चर्चा के केंद्र में है। राज्य की सियासत में गरमाए कई विषयों और मुद्दों के बीच एक चर्चा और शुरू हो गई है, कि क्या दो आक्रामक तेवर वाले नेता, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता हनुमान बेनीवाल, आने वाले समय में एक मंच पर साथ आएंगे? दरअसल, इस चर्चा को हवा तब मिली जब एक इंटरव्यू के दौरान हनुमान बेनीवाल के भाई, आरएलपी नेता और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल से रविंद्र सिंह भाटी के ईडब्ल्यूएस (EWS) पर चल रहे आंदोलन और यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में नारायण बेनीवाल ने इशारों-इशारों में ही सही, लेकिन भाटी को एक खुला और सकारात्मक राजनीतिक 'ऑफर' दे दिया है।