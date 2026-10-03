जयपुर सांगानेर एलिवेटेड रोड के काम पर ब्रेक! 286 करोड़ के प्रोजेक्ट में 6 महीने में सिर्फ 12 करोड़ का काम, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण परेशान लोग (Photo-Patrika)
जयपुर. सांगानेर को जाम से राहत देने के लिए शुरू हुआ एलिवेटेड रोड का काम कछुआ गति से चल रहा है। 286.74 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर मार्च से अब तक करीब 12 करोड़ का काम हुआ है। यानी छह माह में करीब चार फीसदी राशि का ही काम हो पाया। तय समय में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 31.8 लाख रुपए का काम होना चाहिए, जबकि मौजूदा रफ्तार सिर्फ 6.66 लाख रुपए प्रतिदिन है। सड़क सीमा में आ रहे 500 से अधिक अतिक्रमण जेडीए ने चिह्नित तो कर लिए, लेकिन उन्हें हटाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में मुख्य कॉरिडोर का काम शुरू होने में ही अड़चन बनी हुई है। दरअसल, सांगानेर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड टोंक रोड, डिग्गी-मालपुरा रोड और न्यू सांगानेर रोड को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। डिग्गी-मालपुरा रोड पर बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण सांगानेर बाजार क्षेत्र में लगातार यातायात दबाव बढ़ा है। इसी जाम को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में परियोजना की घोषणा की थी।
जेडीए ने फरवरी, 2026 को 286 करोड़ का कार्यादेश जारी किया। 4 सितंबर 2028 यानी 30 माह में प्रोजेक्ट पूरा करना है। इस हिसाब से हर माह करीब 9.56 करोड़ और प्रतिदिन करीब 31 लाख रुपए का काम होना चाहिए।
काम शुरू हुए करीब छह माह बीत चुके हैं। जेडीए जमीन पर अब तक 12 करोड़ रुपए का काम करवा पाया है। इस हिसाब से प्रति माह औसतन दो करोड़ रुपए और प्रतिदिन करीब 6.66 लाख रुपए का काम हो रहा है। तय रफ्तार के मुकाबले काम की गति करीब पांच गुना कम है।
जेडीए ने पूरे प्रोजेक्ट को तीन हिस्सों में बांटा है। इनमें पार्ट-बी और सी का काम चल रहा है, जबकि पार्ट-ए का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है।
"शुरुआत में यूटिलिटी को शिफ्ट करने और यातायात के लिए रास्ता बनाया, इस वजह से काम प्रभावित हुआ। धीरे-धीरे काम की गति बढ़ाई गई है। तीनों का काम एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता। जैसे ही पार्ट ए में काम शुरू होगा। उससे पहले अतिक्रमण हटाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में प्रस्तावित 666 में से 150 पायल्स का काम हो चुका है। इसके अलावा दो पीयर कैप का काम हो चुका है।"
- नरेंद्र अग्रवाल, एक्सईएन, एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट
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