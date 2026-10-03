जयपुर सांगानेर एलिवेटेड रोड के काम पर ब्रेक! 286 करोड़ के प्रोजेक्ट में 6 महीने में सिर्फ 12 करोड़ का काम, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

जयपुर. सांगानेर को जाम से राहत देने के लिए शुरू हुआ एलिवेटेड रोड का काम कछुआ गति से चल रहा है। 286.74 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर मार्च से अब तक करीब 12 करोड़ का काम हुआ है। यानी छह माह में करीब चार फीसदी राशि का ही काम हो पाया। तय समय में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 31.8 लाख रुपए का काम होना चाहिए, जबकि मौजूदा रफ्तार सिर्फ 6.66 लाख रुपए प्रतिदिन है। सड़क सीमा में आ रहे 500 से अधिक अतिक्रमण जेडीए ने चिह्नित तो कर लिए, लेकिन उन्हें हटाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में मुख्य कॉरिडोर का काम शुरू होने में ही अड़चन बनी हुई है। दरअसल, सांगानेर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड टोंक रोड, डिग्गी-मालपुरा रोड और न्यू सांगानेर रोड को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। डिग्गी-मालपुरा रोड पर बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण सांगानेर बाजार क्षेत्र में लगातार यातायात दबाव बढ़ा है। इसी जाम को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में परियोजना की घोषणा की थी।