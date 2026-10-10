जोधपुर का जलवा: काजरी के 7 वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत में शामिल

इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत डॉ. आनंद कुमार नोरेम, डॉ. दीपेश माचिवाल और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. प्रियब्रंत सांत्रा शामिल है। यह सूची शोधपत्रों के उद्धरण, एच-इंडेक्स, सह-लेखक समायोजित मापदंडों और अन्य वैज्ञानिक संकेतकों के आधार पर तैयार की जाती है। वर्ष 2026 में भारत के 6,953 वैज्ञानिकों ने इस सूची में जगह बनाई है । अमेरिका के 73,638 वैज्ञानिक सूची में शामिल हुए और देशों में वह पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत आठवें स्थान पर रहा ।