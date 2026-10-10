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बालोतरा: 4.52 करोड़ रुपए से खेड़ रणछोड़राय तीर्थ का होगा कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

बालोतरा जिले के प्रसिद्ध सनातनी तीर्थ खेड़ श्री रणछोड़राय मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए देवस्थान विभाग की ओर से तीर्थ के विकास के लिए 4 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
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बाड़मेर

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Santosh Trivedi

Oct 10, 2026

Shree Ranchod Rai Khed Thirth Khed Balotra

श्री खेड़ रणछोड़राय मंदिर तीर्थ का प्रवेशद्धार. Patrika- Photo

Shree Ranchod Rai Khed Thirth Khed Balotra: राजस्थान के बालोतरा जिले के प्रसिद्ध सनातनी तीर्थ खेड़ श्री रणछोड़राय मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकास कार्यों की राह खुल गई है। देवस्थान विभाग की ओर से तीर्थ के विकास के लिए 4 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्यादेश जारी कर दिए हैं। नवरात्र की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू होगा। एक वर्ष में काम पूरा होने पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर वाहनों की पार्किंग तक की सुविधाओं का विस्तार होगा। दो मंजिला भवन, म्यूजिकल फाउंटेन और चारदीवारी सहित विभिन्न विकास कार्यों से प्राचीन तीर्थ का स्वरूप निखरेगा।

सदियों पुराना तीर्थ, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था

खेड़ स्थित रणछोड़राय तीर्थ कई शताब्दियों पुराना है। यह जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल होने के साथ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में भगवान रणछोड़राय की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा सहित अन्य देव प्रतिमाएं स्थापित हैं। राधाष्टमी पर यहां वार्षिक मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भी श्रद्धालु उत्साह से भाग लेते हैं। तीर्थ ट्रस्ट मंडल की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय-समय पर विकास कार्य करवाए जाते रहे हैं।

ठहरने से लेकर पार्किंग तक की सुविधाओं का विस्तार

देवस्थान विभाग की ओर से स्वीकृत बजट से मंदिर परिसर में यात्रियों के ठहरने के लिए सर्वसुविधायुक्त दो मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसमें कुल 16 कमरे होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग विकसित की जाएगी। मंदिर परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन लगाने के साथ चारदीवारी का निर्माण भी करवाया जाएगा। अन्य आवश्यक विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं। इन सुविधाओं के विकसित होने से धार्मिक आयोजनों और मेलों के दौरान मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

श्री खेड़ रणछोड़राय मंदिर शताब्दियों पुराना प्राचीन तीर्थ है। यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके विकास के लिए सरकार की ओर से बजट स्वीकृत किया जाना खुशी की बात है। प्रस्तावित कार्य पूरे होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

  • भंवरलाल टावरी, अध्यक्ष, खेड़ रणछोड़राय मंदिर ट्रस्ट मंडल

इनका कहना है

बजट स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यादेश जारी किए गए हैं। नवरात्र की शुरुआत में कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाया जाएगा।

  • गौतम कुमार, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा

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Updated on:

10 Oct 2026 11:25 am

Published on:

10 Oct 2026 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा: 4.52 करोड़ रुपए से खेड़ रणछोड़राय तीर्थ का होगा कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

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