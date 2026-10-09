Rajasthan Festive Special: खाटू श्याम जी से लेकर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, जानिए नवरात्रि और मेलों के दौरान यात्रा की संपूर्ण गाइड

राजस्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरा पर त्योहारों का मौसम शुरू होते ही एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के तमाम शक्तिपीठों, ऐतिहासिक मंदिरों और मेलों में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले भक्त इन दिनों विशेष अनुष्ठानों और मेलों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। यदि आप भी इस फेस्टिव सीजन में राजस्थान की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो खाटू श्याम जी सहित राज्य के चुनिंदा धार्मिक स्थलों और वहां तक पहुंचने के सुगम मार्गों की पूरी जानकारी आपके सफर को आसान और सुखद बना सकती है।