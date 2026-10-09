Rajasthan Festive Special: खाटू श्याम जी से लेकर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, जानिए नवरात्रि और मेलों के दौरान यात्रा की संपूर्ण गाइड

Rajasthan Navratri Mela Travel Guide 2026
राजस्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरा पर त्योहारों का मौसम शुरू होते ही एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के तमाम शक्तिपीठों, ऐतिहासिक मंदिरों और मेलों में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले भक्त इन दिनों विशेष अनुष्ठानों और मेलों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। यदि आप भी इस फेस्टिव सीजन में राजस्थान की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो खाटू श्याम जी सहित राज्य के चुनिंदा धार्मिक स्थलों और वहां तक पहुंचने के सुगम मार्गों की पूरी जानकारी आपके सफर को आसान और सुखद बना सकती है।
राज्य में मेलों और पर्वों के दौरान यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ताकि दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
चाहे सीकर स्थित खाटू श्याम जी का दरबार हो, गुलाबी नगरी जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर हों, या फिर मेवाड़ की ऐतिहासिक पावन भूमि, हर जगह की अपनी एक विशेष सांस्कृतिक विशेषता है। आइए जानते हैं प्रमुख स्थानों के दर्शन, मेलों के स्वरूप और वहां तक पहुंचने के आसान रास्तों के बारे में।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए अगाध आस्था का बड़ा केंद्र है। 'हारे का सहारा' के रूप में विख्यात इस पावन धाम में नवरात्रि और अन्य मेलों के दौरान विशेष दर्शन व्यवस्थाएं रहती हैं।
दर्शन समय: मंदिर समिति के तय नियमों के अनुसार मुख्य उत्सवों और मेलों के दौरान मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती और शयन आरती के निश्चित समय होते हैं, जिसके तहत भक्तों को सुगमता से दर्शन कराए जाते हैं।
कैसे पहुंचें (Train & Route): खाटू श्याम जी के सबसे पास का रेलवे स्टेशन रींगस जंक्शन है, जो मंदिर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के बड़े शहरों और जयपुर-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग से रींगस के लिए नियमित ट्रेनें मिलती हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही टैक्सी, साझा वाहन या लोकल बसें आसानी से खाटू धाम तक पहुंचा देती हैं।
सड़क मार्ग: जयपुर या दिल्ली की तरफ से आने वाले पर्यटकों के लिए राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें सीकर-झुंझुनूं रूट पर नियमित रूप से संचालित होती हैं। जयपुर के मुख्य बस स्टैंड से रींगस होते हुए खाटू पहुंचना सबसे सुविधाजनक रहता है।
राजधानी जयपुर में शारदीय नवरात्रि के दौरान विशेष उत्सव का माहौल रहता है। शहर के ऐतिहासिक मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं।
प्रमुख दर्शनीय स्थल: जयपुर में प्रसिद्ध गोविन्द देव जी मंदिर, खोले के हनुमान जी मंदिर, आमेर रोड स्थित शिला देवी मंदिर और गलता तीर्थ जैसे स्थान धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक गरबा और डांडिया नाइट्स के साथ-साथ बंगाली संस्कृति की तर्ज पर सजे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं।
यात्रा और परिवहन: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा हुआ है। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरकर देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुंचा जा सकता है। शहर के भीतर लोकल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और कैब सेवाओं के जरिए आसानी से सभी मंदिरों और मेलों तक जाया जा सकता है।
झीलों की नगरी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी नवरात्रि व मेलों के दौरान पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं।
प्रमुख आकर्षण: उदयपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और महलों के साथ-साथ आस-पास के ग्रामीण इलाकों में लगने वाले पारंपरिक मेले स्थानीय संस्कृति की गहरी छाप छोड़ते हैं। यहाँ की आबोहवा और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं।
कनेक्टिविटी: उदयपुर रेलवे स्टेशन और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानों और ट्रेनों से जुड़े हैं, जिससे यहाँ का सफर बेहद आरामदायक हो जाता है।
राजस्थान में नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन और पूजन के लिए प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में जाते हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्र निम्नलिखित हैं:
विवरण: ऐतिहासिक आमेर किले के परिसर में स्थित इस मंदिर में मां दुर्गा की काले संगमरमर की मूर्ति स्थापित है, जिसे राजा मानसिंह प्रथम 1604 में जसोर (अब बांग्लादेश) से लाए थे।
कैसे पहुँचें: यह जयपुर शहर से 11 किमी दूर है। जयपुर में किसी भी स्थान से आप स्थानीय बस, ऑटो या ऐप-आधारित कैब (Ola/Uber) लेकर आमेर किला पहुँच सकते हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी ट्रेन टिकट जयपुर जंक्शन (JP) के लिए बुक करें, जो यहाँ से 13 किमी दूर है। जयपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा है।
विवरण: दुनिया भर में "चूहों वाले मंदिर" के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में 25,000 से अधिक पवित्र काले चूहे (जिन्हें काबा कहा जाता है) रहते हैं। यहाँ सफेद चूहा देखना बेहद शुभ माना जाता है।
कैसे पहुँचें: यह बीकानेर से 30 किमी दक्षिण में स्थित है। बीकानेर से नेशनल हाईवे 62 (NH 62) पर मंदिर के लिए नियमित राज्य परिवहन की बसें और निजी टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: आप सीधे देशनोक रेलवे स्टेशन (DSO) के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, जो मंदिर के मुख्य द्वार से मात्र 150 मीटर की पैदल दूरी पर है। वैकल्पिक रूप से, आप बीकानेर जंक्शन (BKN) के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं।
विवरण: अरावली की पहाड़ियों की एक सुंदर घाटी में स्थित यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ चैत्र नवरात्रि में एक विशाल लक्खी मेला भरता है। यहाँ कैला देवी और चामुंडा देवी की जुड़वां मूर्तियां विराजमान हैं।
कैसे पहुँचें: यह करौली शहर से 23 किमी दूर है। करौली बस स्टैंड से मंदिर के लिए नियमित बसें और जीप चलती हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: इसके सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी (GGC) (35 किमी) और हिंडौन सिटी (HAN) (40 किमी) हैं। ये दोनों स्टेशन दिल्ली-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित हैं।
विवरण: देवी शक्ति को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की काले पत्थर की 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा स्थापित है। यह स्थानीय लोगों और राजनेताओं के बीच बेहद श्रद्धेय मंदिर है।
कैसे पहुँचें: यह बांसवाड़ा शहर से 19 किमी दूर है। बांसवाड़ा बस स्टैंड पहुँचने के बाद, मंदिर के लिए साझा ऑटो, स्थानीय बसें और निजी कारें आसानी से उपलब्ध हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: बांसवाड़ा में अभी तक कोई यात्री रेलवे नेटवर्क नहीं है। आप अपनी ट्रेन टिकट मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन (RTM) (85 किमी दूर) या उदयपुर सिटी (UDZ) (160 किमी दूर) के लिए बुक कर सकते हैं। इन दोनों शहरों से बांसवाड़ा के लिए सीधी बसें मिलती हैं।
विवरण: भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित इस चमत्कारी मंदिर का प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा किया जाता है। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा मंदिर के पास गिराए गए सैकड़ों बम नहीं फटे थे, जिसके बाद इसे चमत्कारी मंदिर माना गया।
कैसे पहुँचें: यह जैसलमेर शहर से 120 किमी दूर है। यहाँ जाने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन (बस) नहीं है। आपको जैसलमेर से एक निजी टैक्सी किराए पर लेनी होगी, जो रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए लगभग 2 घंटे में पहुँचाती है।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी टिकट जैसलमेर रेलवे स्टेशन (JSM) के लिए बुक करें। लीलन एक्सप्रेस या मरुधर/मैलानी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें जैसलमेर को जोधपुर, जयपुर और दिल्ली से जोड़ती हैं।
विवरण: भव्य मेहरानगढ़ किले के दक्षिणी छोर पर स्थित यह मंदिर जोधपुर के राव जोधा राजवंश की इष्टदेवी का है। (ध्यान दें: आपके प्रश्न में गलती से इसे 'मेयोनेज़ किला' लिखा गया है, यह वास्तव में मेहरानगढ़ किला है)। यहाँ से पूरे ब्लू सिटी (जोधपुर) का बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है।
कैसे पहुँचें: यह जोधपुर शहर के भीतर ही स्थित है। आप मेहरानगढ़ किले के मुख्य द्वार तक ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं और फिर वहां से पैदल रास्ते से मंदिर पहुँच सकते हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी टिकट जोधपुर जंक्शन (JU) के लिए बुक करें, जो किले के क्षेत्र से केवल 5 किमी दूर है।
विवरण: शेखावाटी क्षेत्र की पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला और इतिहास एक हजार साल से भी अधिक पुराना माना जाता है।
कैसे पहुँचें: यह सीकर शहर से 28 किमी और जयपुर से लगभग 115 किमी दूर है। सीकर से जीण माता गांव के लिए नियमित स्थानीय बसें और निजी जीप निरंतर चलती रहती हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी ट्रेन सीकर जंक्शन (SIKR) के लिए बुक करें। दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से कई एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ रुकती हैं।
विवरण: यह मंदिर "अग्नि स्नान करने वाली देवी" के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब माता पर चढ़ाई गई चुनरियां और धागे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ अपने आप प्राकृतिक रूप से भीषण आग सुलग उठती है, जिससे सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन पाषाण मूर्ति को कोई आंच नहीं आती।
कैसे पहुँचें: यह उदयपुर शहर से लगभग 60 किमी दूर सलूंबर मार्ग पर स्थित है। उदयपुर के मुख्य बस स्टैंड से सलूंबर की ओर जाने वाली स्थानीय बसें आपको मंदिर के तिराहे पर छोड़ देती हैं।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: सीधे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन (UDZ) के लिए ट्रेन बुक करें और वहाँ से एक दिन के सफर के लिए टैक्सी किराए पर लें।
विवरण: अजमेर से पुष्कर जाने वाले घाट मार्ग की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मां नवदुर्गा के सभी नौ रूप एक ही चट्टान पर एक साथ उत्कीर्ण (उकेरे हुए) हैं।
कैसे पहुँचें: यह पुष्कर शहर से लगभग 7 किमी दूर अजमेर-पुष्कर मार्ग पर स्थित है। स्थानीय ऑटो-रिक्शा या निजी दुपहिया वाहन से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी ट्रेन टिकट अजमेर जंक्शन (AII) के लिए बुक करें, जो यहाँ से केवल 11 किमी दूर है और देश के प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा है।
विवरण: विशाल चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित यह 8वीं शताब्दी का वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मूल रूप से यह एक सूर्य मंदिर था, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रमणों के बाद कालका माता मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया।
कैसे पहुँचें: यह चित्तौड़गढ़ शहर के भीतर किले में स्थित है। किले के द्वारों में प्रवेश करने और मंदिर तक पहुँचने के लिए ऑटो या स्थानीय टैक्सी किराए पर लें।
ट्रेन बुकिंग जानकारी: अपनी ट्रेन चित्तौड़गढ़ जंक्शन (COR) के लिए बुक करें, जो अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों से सीधे जुड़ा हुआ है।
फेस्टिव सीजन और मेलों के दौरान भीड़भाड़ अधिक होती है, इसलिए होटल या धर्मशाला की बुकिंग पहले से ही सुनिश्चित कर लें।
ट्रेन या बस का रिजर्वेशन समय रहते करवाएं ताकि यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न आए।
स्थानीय मौसम और नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को आनंददायक बनाएं।
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