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जयपुर में टूरिस्ट सीजन के बीच बदला ट्रैफिक प्लान, आमेर और चारदीवारी जाने के लिए नए रूट जारी, दो दिन ये रास्ते बंद

जयपुर में 10 और 11 अक्टूबर को आमेर और चारदीवारी क्षेत्र में ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। आमेर फोर्ट जाने वाले रास्तों में बदलाव, पुलिस की बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्था से जुड़ी जरूरी जानकारी यहां जानें।
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जयपुर

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Harshita Saini

Oct 10, 2026

Jaipur Traffic Advisory

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जयपुर. टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने 10 और 11 अक्टूबर को चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसके तहत वाहनों के रूट में बदलाव किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से परियों का बाग पार्किंग भी शुरू की जाएगी। आमेर से जयपुर आने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। वहीं, चारदीवारी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों के प्रवेश का समय भी तय किया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

आमेर जाने और शहर लौटने का बदलेगा रास्ता

आमेर से जयपुर आने वाले वाहन आमेर तिराहा, दिल्ली रोड, गलता गेट चौराहा और ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा होकर गुजरेंगे। दिल्ली रोड की तरफ से आने वाले पर्यटक आमेर तिराहा से धोबीघाट चौराहा, रामगढ़ मोड़ और आमेर रोड होते हुए आमेर फोर्ट पहुंच सकेंगे।

जयगढ़ टी-पॉइंट से रामगढ़ मोड़ की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। जयगढ़ से वाहन केवल आमेर की ओर जा सकेंगे। आमेर से रामगढ़ मोड़ और आमेर तिराहा से आमेर गांधी चौक की तरफ प्रवेश निषेध रहेगा।

चारदीवारी में ऐसे बदलेगा ट्रैफिक

बड़ी पर्यटक बसें रामनिवास बाग में होंगी पार्कः बड़ी टूरिस्ट बसों को रामनिवास बाग सैटेलाइट पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। व्यापारियों से अपने वाहन जेडीए भूमिगत पार्किंग (रामनिवास बाग), चौगान स्टेडियम पार्किंग या आतिया मार्केट के अंदर पार्क करने की अपील की गई है।

रात 11 से सुबह 7 बजे तक मालवाहक वाहनों को प्रवेशः चारदीवारी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा।

सुभाष चौक से आने-जाने का रूट बदलेगाः बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर दोनों तरफ से वाहनों का संचालन होगा। वहीं, सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले यातायात को चार दरवाजा और घोड़ा निकास रोड होते हुए रामगंज चौपड़ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

गणगौरी बाजार में भी बदलावः बांदरवाल गेट से आने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी और शार्दुल सिंह की नाल से होते हुए गणगौरी बाजार जा सकेंगे। गणगौरी बाजार से शार्दुल सिंह की नाल होते हुए सिटी पैलेस की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

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Updated on:

10 Oct 2026 11:08 am

Published on:

10 Oct 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में टूरिस्ट सीजन के बीच बदला ट्रैफिक प्लान, आमेर और चारदीवारी जाने के लिए नए रूट जारी, दो दिन ये रास्ते बंद

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