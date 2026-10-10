हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 20 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चला बुलडोजर, 200 फीट रोड का रास्ता साफ

जगतपुरा में सीबीआइ फाटक से गोनेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक बनी 200 फीट रोड पर फाटक से आगे अतिक्रमण के कारण एक तरफ का रास्ता बंद था। ऐसे में वाहनों को दूसरी लेन से गुजरना पड़ता था। सेक्टर रोड पर एक ही तरफ सड़क होने से वाहनों का दबाव बढ़ रहा था और रात के समय आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं। मास्टर प्लान के मुताबिक, यह सड़क पूरी तरह 200 फीट चौड़ी प्रस्तावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और हादसों की आशंका कम होगी। उन्होंने मंडल से जल्द से जल्द सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की। पत्रिका ने भी पिछले कई अंकों में इस मार्ग की समस्या को प्रमुखता से उठाया था।