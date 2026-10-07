Navratri 2026: हाथी पर आएंगी मां दुर्गा, इन राशियों के लिए शुभ संकेत, धन से करियर तक मिलेगा लाभ

नवरात्रि पर्व पर चित्रा नक्षत्र तथा गजकेसरी योग के शुभ संयोग में घटस्थापना एवं कलश स्थापन करने के लिए विशिष्ट मुहूर्त प्रातः 03.30.38 से 03.45.12 तक रहेगा। ज्योतिर्विद पं. गुलशन अग्रवाल के अनुसार नवरात्रि पर्व पर चित्रा नक्षत्र तथा गजकेसरी योग के शुभ संयोग में घटस्थापना एवं कलश स्थापन करने के लिए विशिष्ट मुहूर्त प्रातः 03.30.38 से 03.45.12 बजे तक रहेगा। प्रातः 04.50.06 से 06.22.57 बजे तक (ब्रह्मवेला द्विस्व. कन्या लग्न लाभचौघड़िया) प्रातः 10.08.26 से 10.23.34 बजे तक (स्थिर वृश्चिक लग्न नवांश लाभ चौघड़िया) प्रातः 11.47.05 बजे से दोपहर 12.11.05 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त-अमृत चौघड़िया)।