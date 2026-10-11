अलवर: ‘मुझे जीना था…’, मौत से पहले महिला ने नोट लिख मांगा इंसाफ, 7 महीने की थी गर्भवती

भाई जसवेन्द्र सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और सास-ससुर दहेज की मांग को लेकर अंतिमा को परेशान करने लगे थे। परिजनों के मुताबिक, शादी में कार सहित अन्य सामान और जेवरात दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से एसयूवी-700 गाड़ी की मांग की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में भी दहेज की मांग को लेकर अंतिमा को परेशान किया गया। भाई ने आरोप लगाया कि पति ने उसे मारने की नीयत से गला दबाने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अंतिमा को ससुराल छोड़कर मायके आना पड़ा। वह पिछले पांच महीने से मायके में रह रही थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।