Alwar: अलवर में करणी माता के रास्ते पर बाघिन का मूवमेंट, श्रद्धालु रहें सतर्क

अलवर में करणी माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दर्शन के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। बाला किला क्षेत्र में ST-2302 बाघिन अपने दो शावकों के साथ मूवमेंट कर रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तय रास्तों पर ही चलने की सलाह दी गई है। जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचना जरूरी है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को समूह में चलने के लिए कहा गया है, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके।