कथा में चेन स्नेचिंग करने आई अलवर की 8 महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई महिलाओं की गतिविधियों की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये महिलाएं पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में शामिल रही हैं। पुलिस रैलियों, सभाओं और अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों में हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं से भी इनके संबंध की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।