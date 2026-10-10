Jaipur: होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ अनैतिक कार्य, कंपनी के बॉस पर दर्ज हुई एफआईआर

पीड़िता के अनुसार, 14 जुलाई को वह बॉस के साथ कस्टमर को डेमो देने गई थी। लौटते समय आरोपी उसे एक होटल में ले गया और कस्टमर के रिव्यू का वीडियो बनाने की बात कही। काफी देर तक कस्टमर के नहीं आने पर आरोपी ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा। आरोप है कि नाश्ते में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसे खाने के बाद युवती को बेहोशी महसूस होने लगी। तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहने पर उसे होटल के कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया।