EWS Reservation Update : ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सिर्फ आय की शर्त ही बने आधार, श्री राजपूत सभा की बड़ी मांग

कार्यकारी सभापति राम सिंह चंदलाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभा के क्षेत्राधिकार के 16 जिलों के प्रतिनिधियों और आजीवन सदस्यों ने भाग लिया। महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने स्वागत उद्बोधन दिया और सामाजिक कार्यों व वित्तीय गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें संगठन की मजबूती और पारदर्शिता के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026 की जानकारी भी दी गई। अभियान की निर्धारित अवधि 1 मई से 31 अगस्त तक थी, लेकिन दूर-दराज रहने वाले सदस्यों तक सूचना पहुंचने में देरी और व्यक्तिगत कारणों से कई सदस्य प्रक्रिया से वंचित रह गए। ऐसे में पुनरीक्षण कार्य अभी जारी है, ताकि कोई भी वैध सदस्य प्रमाणीकरण से छूटे नहीं।