Rajasthan Crime : नेपाल में छिपा था इनामी तस्कर, एएनटीएफ ने बदला भेष, खरीदार बनकर बिछाया जाल, बॉर्डर पर धर दबोचा

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि सोहनलाल उर्फ सोनू (32 वर्ष) धोरीमन्ना बालोतरा का रहने वाला है। सोहनलाल ने वर्ष 2016 में अवैध शराब की तस्करी से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जेल जाने के बाद उसने अधिक मुनाफे के लालच में अफीम और डोडा-चूरा की तस्करी शुरू कर दी। वर्ष 2020 में जालौर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में ठिकाने बदलता रहा।