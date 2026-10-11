Alwar: कॉमर्स कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन, 5 कमरे और लाइब्रेरी बनाने की घोषणा

अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में विद्यार्थियों को खेल और पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। रविवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नवनिर्मित सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कॉलेज में नए कमरे, पुस्तकालय भवन और कैंटीन बनाने की घोषणाएं भी की गईं।