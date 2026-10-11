Alwar: कॉमर्स कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन, 5 कमरे और लाइब्रेरी बनाने की घोषणा

वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम
अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में विद्यार्थियों को खेल और पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। रविवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नवनिर्मित सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कॉलेज में नए कमरे, पुस्तकालय भवन और कैंटीन बनाने की घोषणाएं भी की गईं।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। विद्यार्थियों को खेलकूद और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए। इससे उनके सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी खेलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाविद्यालय में एक अतिरिक्त कक्ष, पुस्तकालय के लिए डुप्लेक्स भवन और कैंटीन बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के प्रशिक्षक के माध्यम से बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिलाने की भी घोषणा की गई।
वहीं, राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कॉलेज में दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की घोषणा की। इन घोषणाओं से कॉलेज में पढ़ाई और खेलों से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। नए बास्केटबॉल कोर्ट और प्रशिक्षक की सुविधा से विद्यार्थियों को खेल में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजू यादव ने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कॉलेज में शैक्षणिक और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए की गई घोषणाओं पर आभार जताया।
समारोह में अलवर नगर निगम की महापौर सुमनलता अग्रवाल, उपमहापौर अजय पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कॉलेज स्टाफ, बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आमजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कॉलेज में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ नई शैक्षणिक सुविधाएं मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई और खेल दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
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