Alwar Power Cut: अलवर में मंगलवार को 6 घंटे तक बिजली कटौती, इन इलाकों में सप्लाई रहेगी बंद

शिवाजी पार्क, बाबाजी वाला कुआं, शिवाजी पार्क 01 (ख), डिस्पेंसरी के आसपास, स्कीम नंबर 4, मेहताब सिंह का नौहरा, आर्ट्स कॉलेज, डीआरडीओ और स्वर्ग रोड के कुछ हिस्सों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दीपावली से पहले होने वाले इस रखरखाव कार्य के दौरान लोगों को पानी भरने, मोबाइल चार्ज करने और बिजली से जुड़े अन्य जरूरी काम समय पर निपटा लें।