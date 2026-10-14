Parvinder Singh Jhota Murder Case: राजस्थान के सालासर से धरा गया पंजाब के एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा का हत्यारा    

पंजाब के मानसा जिले में एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम के लिए जाने जाने वाले परविंदर सिंह झोटा (45 वर्ष) की दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड का सीधा और गहरा कनेक्शन राजस्थान से जुड़ा है। दरअसल, पंजाब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शूटर अश्विनी कुमार को राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सालासर से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।