जब दिल्ली जल उठी: इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के 72 घंटे, कैसे राजधानी में भड़की हिंसा ने बदल दिया देश का इतिहास

Indira Gandhi Assassination 1984: 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन इस हत्या के बाद दिल्ली में जो हुआ, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में शामिल हो गया। अगले कुछ दिनों में राजधानी के कई इलाकों में सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। घरों और दुकानों में आग लगाई गई, लोगों पर हमले हुए और बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान चली गई।इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने की थी। इसके बाद फैली हिंसा में हजारों सिख प्रभावित हुए। दिल्ली में ही आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2,733 लोगों की मौत हुई थी। यह केवल सांप्रदायिक हिंसा की कहानी नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता, राजनीतिक जवाबदेही और न्याय की लंबी लड़ाई का भी इतिहास है।