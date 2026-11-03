आगा सैयद रुहुल्लाह द्वारा सांसदी और पार्टी छोड़ने के बाद NC की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा- फैसले पर पुनर्विचार करें

वहीं निर्दलीय विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने कहा कि पार्टी से अलग राय रखने का मतलब हमेशा विरोध करना नहीं होता। अगर कोई सच बोलता है और कहता है कि पार्टी के भीतर कुछ चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पार्टी छोड़ रहा है। यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हालांकि, PDP, BJP और अन्य विपक्षी दल इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी शिकायतें और नाराजगी जाहिर की है।