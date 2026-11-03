‘अलगाववादी झंडा और अराजकतावादी संविधान दिखाते हैं’, राहुल गांधी पर क्यों भड़के किरेन रिजिजू?



इससे पहले शनिवार को गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं।पीएम मोदी ने कहा था कि जब देश बाहरी चुनौतियों का समाधान तलाश रहा था, तब देश के भीतर कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, देशवासी राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़े रहे।