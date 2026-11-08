पुणे: इंजीनियर पायल की मौत की जांच तेज, घर से 35 तोला सोना और CCTV फुटेज जब्त, ननद अभी भी फरार

Pune Dowry Harassment Case: महाराष्ट्र के पुणे स्थित मुकुंदनगर इलाके में रहने वाली आईटी इंजीनियर पायल झांबरे की मौत मामले में नया मोड़ आया है। आरोप है कि दहेज के लिए विवाहिता पायल का उसके ससुराल वाले कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। पुलिस ने जांच के दौरान झांबरे परिवार के घर से 35 तोला सोना, चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, मृतका पायल का मोबाइल और घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया है। हालांकि, मामले में 15 तोला सोना अभी भी बरामद नहीं हुआ है। इस बीच, अदालत ने मृतका के पति, सास और ससुर की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। जबकि पायल की ननद अक्षता झांबरे अभी भी फरार बताई जा रही है।