पत्नी कहती थी ‘निकम्मा आदमी’, 20 साल से झेल रहा था मानसिक प्रताड़ना, बेंगलुरु में 7 हत्याओं के आरोपी ने बताई वजह

परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें दशहरा के दौरान एक संदेश मिला था। इसमें बताया गया था कि पूरा परिवार तीन दिन के लिए होगेनक्कल घूमने जा रहा है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से शुरुआत में किसी को अनहोनी का शक नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने परिवार से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। जब वे इंदुशेखर के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इसके बाद परिवार के लोगों को शक हुआ और मामला सामने आया। आरोपी की बेटी ने भी कथित तौर पर दूसरे रिश्तेदारों को घर बुलाया था। उसने कहा था कि वह अच्छा खाना खाना चाहती है, क्योंकि उसकी मां घूमने गई हुई है।