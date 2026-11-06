नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट की खबरों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले- पार्टी को तोड़ने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने नाराज नेताओं से बातचीत की है। उनकी समस्याएं जायज थीं और उन पर उचित विचार किया गया है। सभी की बात सुनी गई है। कुछ मुद्दों पर जल्द कदम उठाए जाएंगे, जबकि कुछ पर धीरे-धीरे फैसला होगा। उन्होंने कहा कि यह बेबुनियाद खबर फैलाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बंट गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह संगठन एकजुट है। जो लोग सोचते हैं कि वे इस संगठन को तोड़ सकते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह न तो कभी टूटा है और न ही कभी टूटेगा। हमने उनसे बात की है। हम पार्टी और सरकार को मजबूत करेंगे ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके।